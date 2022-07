"Encounters" - Drama-Serie von Hope Media

Was sagst du jemandem, wenn er mit seiner Beziehung unglücklich ist? Was sagst du, wenn jemand todkrank ist? Was sagst du, wenn jemand nicht mehr weiterleben will? Wahrscheinlich gar nichts. Außer du musst. Außer es ist dein Beruf. Außer du bist Seelsorger.

Die Mini-Drama-Serie „Encounters“, zu Deutsch, „Begegnungen“, erzählt in fünf Episoden von Begegnungen zwischen einem Universitäts-Seelsorger und einer Seelsorgerin und ihren Studenten. In „Encounters“ geht es um Konflikte, Drama und Tränen. Hinter all dem steht der Glaube, dass es einen Gott gibt, der es gut mit uns meint. Vor diesem Hintergrund stellt die Serie existentiellen Fragen von Menschen im 21. Jahrhundert: Gibt es einen Sinn? Bin ich wertvoll? Warum gibt es so viel Leid? Wie sieht eine glückliche Beziehung aus?

Ab Juli im Internet und auf Hope TV

„Encounters“ feiert im Juli Premiere. Die Serie kann im Internet auf www.encounters.show angeschaut werden. Dort gibt es Interviews und „making-of“-Videos und einen vertiefenden Bibelkurs. Wem die Serie gefällt, kann sie finanziell unterstützen. Geh einfach auf www.encounters.show und folge uns außerdem auf Instagram oder Facebook unter @encounters.show. Ab 3. Juli läuft die Serie auf Hope TV jeden Sonntag um 20:15 Uhr. Mehr auf www.encounters.show

Zurück