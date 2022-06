Gottes umgekehrtes Königreich | Video

In Vorbereitung auf die Schweizer Jahreskonferenz 2022 der Adventisten, zerbrachen sich Pastor Roland Dell'mour und Medienbeauftragter Sebastian Wöber mehrere Tage den Kopf über genau diese Frage. Es entstand ein Bibelstudium der anderen Art. Abstrakte Videosequenzen begleiten gesprochene Bibelverse, um Aspekte des "Himmelreich" zu ergründen. Der Zuseher soll dadurch bewogen werden tiefgehende Erkenntnisse und Zusammenhänge zu entdecken.

Es gibt hunderte Bibelstellen die den "Himmel", das "Himmelreich" oder "das Reich Gottes" beschreiben. Wir haben einige der bedeutensten zusammengefasst und nebeneinander gestellt.

WIE DER HIMMEL IN DER BIBEL BESCHRIEBEN WIRD

Folgende Bibelstellen kommen vor (verschiedene Bibelübersetzungen):

Matthäus 13,44

»Gottes himmlisches Reich ist wie ein verborgener Schatz, den ein Mann in einem Acker entdeckte und wieder vergrub. In seiner Freude verkaufte er sein gesamtes Hab und Gut und kaufte dafür den Acker, mit dem Schatz.

Lukas 18,29-30

Wahrlich, ich sage euch: Es ist niemand, der Haus oder Eltern oder Brüder oder Frau oder Kinder verlassen hat um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfältig wieder empfinge in dieser Zeit und in der zukünftigen Zeit das ewige Leben!

Matthäus 6,25

Darum sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt! Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung?

Matthäus 6,33

Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden!

Matthäus 19,30

Aber viele von den Ersten werden Letzte, und Letzte werden Erste sein.

Lukas 13,29

Und sie werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, und zu Tisch sitzen im Reich Gottes.

Lukas 18,24-25

Wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes hineinkommen! Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt.

Lukas 18,27

Er aber sprach: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich.

Matthäus 19,14

Da sagte Jesus: »Lasst die Kinder zu mir kommen; hindert sie nicht daran! Denn gerade für solche wie sie ist das Himmelreich.«

Matthäus 18,3-4

»Ich versichere euch: Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Darum: Wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich.

Matthäus 5,3-5

Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen.

Lukas 17,20-21

Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen: Siehe hier!, oder: Siehe dort! Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch.

Lukas 13,21

Es ist mit dem Reich Gottes wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Hand voll davon, mengt ihn unter einen halben Sack Mehl, und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert.«

1. Korinther 15,50

Das aber sage ich, Brüder und Schwestern, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können; auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit.

Philipper 3,20-21

Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit,…

Hebräer 11,16

…Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen; denn er hat ihnen eine Stadt gebaut.

Lukas 21, 27-28

Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht.

Lukas 21,31

…Wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist.

Link zum Video: https://youtu.be/ZbeRYo-HEXU

