ERLEBT

Beziehungen bauen - über Jahre hinweg

Vor vielen, vielen Jahren kam ich zu einer Familie, die 6 Kinder hatte. Da sie sehr gläubig waren, kaufte die Mutter die Reihe „Meine Lieblingsgeschichten“ ab. Sie war immer begeistert von unseren Büchern und bestellte jedes Mal etwas, auch die Serie „Menschen in Gottes Hand“ und die Piip-Bücher für die Enkelkinder. Etwa vor 6 Jahren fragte sie mich im Gespräch: „Herr Gschwend, können Sie einmal mit meiner ganzen Familie ein Gespräch führen? Ich habe viele Probleme mit meinen Kindern.“ So sass ich eines Abends zuoberst am Tisch dieser Familie. Was das Problem war, wusste ich jedoch noch nicht. Jeder durfte anschliessend sein Problem erzählen und schon bald merkte ich, dass sie ein Problem in ihrer Kommunikation hatten. Es wurde ein ganz intensiver aber segensreicher Abend.

Das letztes Mal, als ich wieder dort war, kaufte sie mir die 5 Bücher der Entscheidungsserie ab und die CDs dazu. Tiefe Gespräche waren auch dabei. Meine Gebete begleiten diese Familie schon lange. Gott sei Dank für diese Erfahrung.

Euer BE

Daniel

