Buchtipp Dezember

Deinetwegen - Jugendandachtsbuch

65 Autoren, ein Auftrag: ihre Lebens- und Glaubensreise mit den jugendlichen Leserinnen und Lesern teilen.

Ein Buch über große Lebensfragen, tiefe Krisen, wichtige Erkenntnisse, alltägliche Abenteuer und vor allem einen – Jesus als Wegbereiter und Wegbegleiter. In 13 Kapiteln formulieren Jugendliche und Mitarbeitende der Jugendarbeit aus dem deutschsprachigen Raum persönliche und lebensnahe Andachten. Ihre Grundlage sind dabei die Bibel und das Magazin „Steps to One“, die Neuausgabe von Ellen Whites Klassiker „Steps to Christ“.

Zu jedem Text stellt das Andachtsbuch Fragen zur Vertiefung für sich alleine oder in der Gruppe. Und es fordert jeweils mit einer praktischen Aufgabe dazu heraus, das Gelesene in die Tat umzusetzen und in kleinen, mutigen Schritten auf Mitmenschen und Jesus zuzugehen.

