Lieblingsgerichte aus Bogenhofen

„Wer denkt nicht gerne an seine Schul- und Studienzeit zurück? Wer in Bogenhofen auf die Schule ging oder zu Besuch war, erinnert sich bestimmt gerne an gemütliche Stunden in der Mensa und an die leckere und gesunde Verpflegung. Bis heute wird das Küchenpersonal immer wieder um Rezepte gebeten. Die bewährtesten unter ihnen hat Gesine Gomola zusammengetragen. Nun kann man zu Hause essen wie in Bogenhofen!

Für alle, die lernen möchten, wie gesunde, köstliche und rein pflanzliche Rezepte gekocht werden, ist dieses Kochbuch ein Muss! Es enthält mehr als 140 leckere rein pflanzliche Rezepte, von Frühstück bis zum Abendessen, vom Salat über Aufstriche bis hin zu Desserts.“ Peter Pribis, DrPH, MD, RDN / Associate Professor, Director, Didactic Progam in Dietetics, New Mexico Univerity, USA

Vegetarisch und vegan: Wenn Rezepte nicht ohnedies vegan sind, findet sich auch eine vegetarische Variante. So stehen dann z. B. Butter und Margarine als Varianten nebeneinander.

Gesine Gomola ist eine begeisterte Köchin. Nach ihrer Ausbildung in Deutschland, arbeitete und leitete sie Küchen an verschiedenen Institutionen in Norwegen, Tschechien und Österreich. Derzeit führt sie die Küche am Seminar Schloss Bogenhofen.

