Wie bereits 2020, findet auch in diesem November auf Hope TV wieder eine besondere Woche der Entscheidung für Jesus statt. In fünf Live-Abenden ruft Pastor Ralf Schönfeld dazu auf, Ja zu Jesus zu sagen. In jeder Sendung werden eindrucksvolle Begegnungen mit Jesus betrachtet. Die Reihe eignet sich gut für das gemeinsame Anschauenim Hauskreis, mit Freunden oder in der Familie. Auch im Studiopublikum werden verschiedene Hauskreise zu Gast sein.

Ja für ein Leben mit Jesus



Die Erfahrung aus dem letzten Jahr hat gezeigt, dass es sich lohnt, Menschen persönlich und konkret zu einer Entscheidung für ein Leben mit Jesus aufzurufen. Ermutigt durch die Serie meldeten sich Zuschauer für Fernkurse beim Hope Bibelstudien-Institut an und es erfolgten Taufentscheidungen. Freunde und Kontakte einladen„Sag Ja zu Jesus“ richtet sich an Menschen, die bereits mit dem christlichen Glauben bekannt sind, aber ihr Leben vielleicht noch nicht völlig Jesus Christus anvertraut haben. Auch für entschiedene Christen, speziell in den Adventgemeinden, ergibt sich hier eine großartige Chance. Gemeindeglieder können gemeinsam mit ihrem Hauskreis die Sendungen ansehen und Freunde und Familie auf die „Sag Ja zu Jesus“-Woche auf Hope TV aufmerksam machen. Dazu dienen Plakate und Werbekarten, die an alle Gemeinden verschickt werden.

Ausstrahlungstermine:

Live auf Hope TV, immer 21:00 Uhr:

So. 14. Nov., Mo. 15. Nov.,

Mi. 17. Nov., Fr. 19. Nov., Sa. 20. Nov.

Auch im Livestream auf ja-jesus.de und hopetv.de und in der Hope TV-Mediathek.

Du kennst bestimmt jemanden, für den diese Sendreihe genau das Richtige wäre! Auf ja-jesus.de und hopetv.de findest du viele Anregungen.



Dieser Artikel stammt mit freundlicher Genehmigung aus dem Heft "Adventisten heute" Ausgabe September 2021

www.advent-verlag.de/media/pdf/41/2a/c9/AH_2021_09.pdf

