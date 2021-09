Buchtipp des Monats September

Schabbat Schalom

„Der ‚Schabbat‘ trägt etwas in sich, das heute mehr denn je ersehnt wird: ‚Schalom‘. Frieden. Aber wie kommt er in uns? In den letzten Jahren habe ich herausgefunden, wie sehr mich Geschichten beeinflussen. Gute, wahre Geschichten öffnen mein Herz für Gott. Deshalb möchte ich Geschichten vom Frieden teilen.“ Genau das tut Judith Fockner in diesem Buch auf mitreißende Art!

In 38 kurzweiligen Episoden – verknüpft mit eigenen Erlebnissen und einem passendem Bibeltext – erzählt sie Geschichten, die mal bedrücken, verblüffen, ermutigen und vor allem tief berühren.

Judith Fockner ist Theologin und Religionspädagogin. Seit 2017 schreibt und moderiert sie die HOPE-TV-Sendung „Schabbat Schalom“. Mit ihrem Mann Sven und ihren beiden Söhnen lebt die gebürtige Wienerin zurzeit in Hessen.

Hier kann man das Buch bestellen.

Zurück