Adventistische Privatschule sammelt 12.586 Franken für Kinder in Moldawien

Für das Weihnachtsprojekt «Kinder helfen Kindern», des Hilfswerks ADRA Schweiz, haben die Schülerinnen und Schüler der adventistischen «Privatschule A bis Z» in Zürich 12.586 Franken für Kinder in Moldawien gesammelt und konnten damit 408 Weihnachtspakete packen.

Die «Privatschule A bis Z» in Zürich-Affoltern stellte ihre diesjährige Projektwoche unter das Thema «dienen», mit dem Ziel, 400 Weihnachtspakete für Kinder in Moldawien zu packen.

Jeder Tag begann mit einer kurzen Besinnung zum Thema «dienen», schreibt die Privatschule in einer Mitteilung. Danach folgte jeweils ein kurzer Input zu Themen der Entwicklungszusammenarbeit. So stellte Monika Stirniman, Mitarbeiterin von ADRA Schweiz (Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfe), die Paketaktion «Kinder helfen Kindern» vor und zeigte Bilder von der Verteilung der Pakete im vergangenen Jahr.

Am Montagmorgen der Projektwoche erhielten die Schülerinnen und Schüler eine kurze «Verkaufsschulung», um an zwei Ständen in der Zürcher Innenstadt Geldspenden mit dem Verkauf von selbstgebackenem Kuchen zu sammeln. Aus diesen Geldspenden wurde der Inhalt der Pakete finanziert. In der Schulküche backte jeweils vormittags und nachmittags je eine Schülergruppe Kuchen für den Nachschub an den Ständen. Eine weitere Gruppe sortierte das Material für die Pakete.

«Alle Schülerinnen und Schüler, von gross bis klein, waren mit grossem Eifer und viel Freude im Einsatz», schreibt die Privatschule. Insgesamt wurden 12.586 Franken gesammelt, sodass am Freitagvormittag der Projektwoche in den Schulzimmern 408 Pakete gepackt werden konnten, mit einem durchschnittlichen Wert von 31 Franken. Dies sei auch dank der grosszügigen Unterstützung der Eltern mit zusätzlichen Kuchen- und Sachspenden sowie grossen Einzelspenden von Firmen möglich geworden, so die Schule.

Mehr zur «Privatschule A bis Z»: http://www.privatschule-abisz.ch

Mehr zur Aktion «Kinder helfen Kindern»: https://www.pack-es-paeckli.ch/

© Renate Schneider / "Privatschule A bis Z"

