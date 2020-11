Andacht 04.11.2020

Bei Gott sind alle Dinge möglich. - Matthäus 19,26 / Am 25. September 2017 flog über Dubai der erste Volocopter: eine von 18 Elektrorotoren angetriebene Drohne, die als autonomes Lufttaxi eingesetzt werden soll. Der Jungfernflug fand allerdings ohne Passagiere statt. Die zweisitzige Drohne einer Firma aus Bruchsal (Baden) flog erfolgreich 8 Minuten lang, die Batterien hätten für 27 Minuten bei einer Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern gereicht. Mit diesem Minihubschrauber wollen die Hersteller „jedem Menschen den Traum vom Fliegen ermöglichen und modernen Städten helfen, ihre wachsenden Mobilitätsprobleme zu lösen“.Obwohl ich selbst nicht unbedingt damit fliegen wollte, finde ich diese Erfindung dennoch faszinierend. Meine Großeltern hätten so etwas für unmöglich gehalten – so, wie viele Menschen lange geglaubt haben, dass eine Hummel nach den Gesetzen der Aerodynamik überhaupt nicht fliegen könne (das sogenannte „Hummel-Paradoxon“). Erst im Jahr 1996 wurde experimentell der Nachweis erbracht, dass der Flügelschlag (bis zu 200-mal kreisförmig pro Sekunde) einen tornadoartigen Luftwirbel erzeugt, der der Hummel den nötigen Auftrieb verschafft.Es gibt fast keine menschliche Erfindung, für die es nicht längst in der Natur einen Prototyp, ein Vorbild gegeben hätte! Wenn wir über das staunen, was menschliche Intelligenz zustande bringt, dann staunen wir letztlich (ob wir es merken oder nicht) über den Schöpfergott, der uns Menschen mit Intelligenz, Fantasie und Kreativität ausgestattet hat.Die Aussage von Jesus, dass bei Gott alle Dinge möglich seien, sollte uns aufhorchen lassen: Wenn der Mensch mit den von Gott verliehenen Fähigkeiten in der Lage ist, fast Unglaubliches zu leisten, wie viel mehr könnten wir vollbringen, wenn wir unserem Schöpfer freie Hand in unserem Leben ließen? Ist es nicht kurzsichtig und vermessen, nur das zu glauben, was wir erklären oder beweisen können? Wer sind wir denn, die wir als Geschöpfe meinen, die Dimensionen und Möglichkeiten des Schöpfers des Universums bestimmen zu können?Man kann es auch so formulieren: Nahezu grenzenlos sind die Entfaltungsmöglichkeiten eines Menschen, der seinem Gott alles zutraut und sich ihm ohne Wenn und Aber mit Leib und Seele zur Verfügung stellt. Ich will das gern vertrauensvoll tun!

© Advent-Verlag Lüneburg - mit freundlicher Genehmigung

