01.10.2020

Früher habt auch ihr in Dunkelheit gelebt; aber heute ist das anders: Weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, seid ihr im Licht. Darum lebt nun auch wie Menschen, die zum Licht gehören! Ein solches Leben führt zu aufrichtiger Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. - Epheser 5,8–9 / In den ersten zehn Jahren dieses Jahrhunderts gab es eine grundlegende Reform der Studiengänge an deutschen Hochschulen. Es wurden Bachelor- und Masterstudiengänge eingeführt. Sie sollten das Studium straffen, die Vergleichbarkeit in Europa herstellen und junge Menschen schneller auf das Berufsleben vorbereiten. Die Kritik daran, dass mit diesem „ökonomisierten“ Bildungsansatz die humanistische und werteorientierte Bildung auf der Strecke bleiben würde, ist bis heute nicht verstummt.In der Tat, bei einem sehr verschulten Programm haben Studierende selten Zeit, zu reflektieren und sich mit humanistischen Werten auseinanderzusetzen.Der christliche Bildungsansatz dagegen geht noch weiter: Er will neben den beruflichen und körperlichen Fähigkeiten die Charakterbildung des Menschen fördern und dadurch „dem Menschen helfen, mit Selbstsucht, Machtstreben, Rücksichtslosigkeit und manchen anderen Verhaltensweisen, die wie ein Fluch auf unserer Welt lasten, fertig zu werden“ (Ellen G. White, Erziehung, S. 230).Menschen mit einer guten Bildung sind diejenigen, die auch neben ihren fachlichen Fähigkeiten das Gute anstreben und tun. Sie sind anderen gegenüber fair. Sie sind ehrlich und suchen nicht nur den eigenen Vorteil. Bei ihnen steht nicht nur Effizienz, sondern auch Menschlichkeit im Vordergrund. Menschen mit solchen Charakterzügen sind an jedem Platz, in jeder Branche ein Segen, sei es im sozialen Bereich, in der Kirche oder der Wirtschaft. Denn dann würden Missbrauch, Korruption, Steuerhinterziehung und Betrug im großen Stil – auch in den Chefetagen traditionsreicher Unternehmen – der Vergangenheit angehören.Und als Christ ergänze ich: Gut gebildet sind diejenigen, die ganz bewusst die Beziehung zu Jesus Christus suchen und durch die Verbindung mit ihm „Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit“ in ihrem Leben sichtbar werden lassen.

