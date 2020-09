Andacht 20.09.2020

Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast! Großartig ist alles, was du geschaffen hast – das erkenne ich! - Psalm 139,14 / Durch meine Tätigkeit in einer Kindertagesstätte hinterfrage ich manchmal, ob unser heutiger Erziehungsstil hilfreich für die Kinder ist.Es ist faszinierend zu beobachten, wie verschieden alle Menschen, alle Lebewesen und die Natur von Gott erschaffen wurden, so einmalig und vielfältig. Ist es da angemessen, die Erziehung ans Schema F anzupassen? Ich denke, in sozialen Einrichtungen wie Kitas und Schulen ist es nicht anders möglich, als mit einem klaren Konzept zu arbeiten.In der Familie sollte man die Einzigartigkeit des Kindes berücksichtigen und fördern. Wie könnte eine solche Erziehung aussehen?Ich bin der Überzeugung, dass Erziehung erstens ein Fundament haben sollte, das die bedingungslose Liebe und Geborgenheit sowie Achtung und Respekt vor Gott und den Familienmitgliedern in den Vordergrund stellt. Zweitens sollte ein Zusammenleben Unterweisungen und klare Regeln einschließen. Drittens sollte dies alles von den Erziehenden mit Konsequenz und Disziplin begleitet werden.Dabei müssen Möglichkeiten geschaffen werden, um dem Kind Freiräume zu geben, seine eigene Kreativität und seine Vorzüge zu erforschen. Wir sollten unsere Kinder fordern, aber nicht überfordern. Dazu fand ich als junge Mutter eine Punkteliste sehr hilfreich. So gab es zum Beispiel für Tätigkeiten, die dem Kind noch nicht selbstständig von der Hand gingen, einen Punkt, bis diese routiniert erledigt werden konnten. Ebenso gehört dazu, das Taschengeld dem Alter entsprechend zu staffeln und den Kindern eigene Verantwortung zu übertragen. Außerdem ist ein Wochenplan sinnvoll, der jedem Kind seine Aufgaben aufzeigt, und sie dadurch klare Strukturen haben. In einer Familie ist es wichtig, dass jeder altersentsprechend seinen Teil beiträgt.Das alles war hilfreich bei der Erziehung unserer Kinder und hat mit Gottes Hilfe bewirkt, dass jeder Einzelne seine eigene Persönlichkeit entwickelte und mit seiner Andersartigkeit bis heute zum Wirgefühl unserer Familie beiträgt.Ich danke Gott dafür, wie einzigartig er uns Menschen und die gesamte Erde erschaffen hat!

© Advent-Verlag Lüneburg - mit freundlicher Genehmigung

