Andacht 13.07.2020

Leite meine Schritte sicher durch dein Wort. Lass nicht zu, dass ich vom Bösen überwältigt werde. - Psalm 119,133 / Eine Rentnerin aus Belgien wollte einen Freund vom Bahnhof in Brüssel abholen. Nachdem sie fast 1500 Kilometer durch sechs Länder gefahren war, zwei Tage unterwegs gewesen war und schließlich in Zagreb landete, bemerkte sie den Irrtum. Eigentlich hätte sie nur 75 Kilometer fahren müssen. Auf die Frage, ob ihr die Reise denn nicht etwas lang vorgekommen sei, antwortete sie: „Ich war abgelenkt und als ich müde wurde, machte ich ein kleines Nickerchen.“Obwohl das natürlich ein sehr extremes Beispiel ist, wenn man sich vor allem nur am Navi orientiert, lässt die eigene Fähigkeit zur Orientierung nach. Meine Frau und ich fuhren öfter von Rosenheim nach Braunau zu den Eltern. Dabei waren wir stets mit dem Navi unterwegs. Irgendwie war es für mich aber doch unbefriedigend, nicht genau zu wissen, wie wir nun wirklich unterwegs waren. Erst mit einer Landkarte, die einen größeren Überblick bot, bekam ich das Gefühl, zu wissen, dass wir uns auf dem richtigen Weg befanden.Wie ist das bei der Bibel – ist sie ein Navi oder eine Landkarte? Beim Navi wird dir jeder Meter vorgeschrieben: „In 200 Metern rechts abbiegen und dann links halten!“ Die Bibel scheint mir eher eine Landkarte zu sein. Sie will uns Orientierung geben und einen Überblick ermöglichen. Sie will uns unseren Schöpfer und Erlöser nahebringen. Durch seine Worte in der Bibel sollen wir die großen Lebensprinzipien verstehen. Damit will er uns ein erfülltes und glückliches Leben schenken. Gott will uns durch sein Wort durch Krisen hindurchhelfen und uns Hoffnung und Trost schenken.Nicht jedes Detail unseres Lebens kann durch einen Bibeltext beantwortet werden, aber wir können uns gewiss sein, dass er uns bei den Fragen leitet, die wir derzeit nicht beantworten können. Deshalb sollten wir uns zu selbstständigen Lesern und Denkern entwickeln, die lernen, die Bibel im Zusammenhang zu verstehen. Dann können wir extreme Standpunkte vermeiden und verlieren außerdem die wichtigsten Grundlagen nicht aus den Augen.Mit der Bibel als Landkarte und Gott als Navigator sind wir für die Reise des Lebens und das große Ziel, das Gott mit uns hat, bestens ausgerüstet.

© Advent-Verlag Lüneburg - mit freundlicher Genehmigung

