Andacht 12.07.2020

Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen: Mein Freund, ich tu dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? - Matthäus 20,13 / Der Haubenkapuziner ist ein soziales Wesen. Ich rede hier nicht von Klosterbrüdern, sondern von braunen Äffchen in Südamerika. Vor einiger Zeit berichtete die Emory University (Atlanta) von Versuchen, die zeigten, dass diese Tiere einen Sinn für Gerechtigkeit haben. Es wurde jeweils zwei Tieren beigebracht, einen Gegenstand zu beschaffen und im Austausch dafür eine Belohnung zu bekommen. Das erste Äffchen bringt also den Gegenstand und bekommt ein Stück Gurke. Daraufhin wird dem zweiten Affen die gleiche Aufgabe gestellt und er erhält dafür eine Traube – eindeutig die bessere Bezahlung. Die Reaktion des ersten Haubenkapuziners zeigte deutlich, dass er sich ungerecht behandelt fühlte. Oft flog den Wissenschaftlern die Gurke in hohem Bogen entgegen oder die Tiere stellten beleidigt jede weitere Mitarbeit ein. Es scheint also einen gottgegebenen Sinn für Gerechtigkeit zu geben, selbst bei (manchen) Tieren.Im Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg wird unser Sinn für Gerechtigkeit stark auf die Probe gestellt. Wir erinnern uns: Ein Chef stellt Tagelöhner zu verschiedenen Zeiten eines Arbeitstages an, am Ende erhalten sie alle die gleiche Bezahlung. Der dabeistehende Betriebsratsvorsitzende bekommt Schnappatmung und das Ganze endet pikant mit den Worten: „So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein.“ (Mt 20,16)Ein Schlüssel zum Verstehen dieses Gleichnisses ist das Wort „Tagelöhner“. Das zeigt sich auch im Lohn: Ein Silbergroschen entspricht einem Tageslohn. Wir kennen so ein Leben kaum noch, dabei müssen Millionen von Menschen es bis heute führen. Da hat jeder Tag seine eigene Plage.Für Jesus ist es gerecht, wenn jeder Arbeiter (und dessen Familie) für den Tag versorgt ist. Er predigt damit eine Ökonomie, deren Ziel es ist, dass alle genug haben. So betrachtet, ist der Chef in dem Gleichnis in erster Linie darum bemüht, dass kein Kind hungrig zu Bett gehen muss.Wenn Gott also unseren Sinn für Gerechtigkeit herausfordert, sollten wir bereit sein, zu lernen, welche Gerechtigkeit er damit meint. Dann verstehen wir auch, inwiefern die Letzten die Ersten sind: nämlich im Begreifen.

© Advent-Verlag Lüneburg - mit freundlicher Genehmigung

