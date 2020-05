Andacht 26.05.2020

Engel sind nur Diener. Sie sind Geister, die Gott als Helfer zu denen sendet, welche die Rettung erben werden. - Hebräer 1,14 / Der Sabbat, an dem die Adventgemeinde Reutlingen ihrer Gründung vor damals 75 Jahren gedachte, wird uns unvergesslich bleiben.Wir rüsteten uns für die Abfahrt zur Festversammlung, bei der mir die Eröffnung und Begrüßung aufgetragen waren und meiner Frau vor Beginn die Verteilung der Festschrift. Unser zweijähriger Sohn Christian war früher als erwartet von seinem Mittagsschlaf erwacht und rüttelte an seinem Gitterbett. Als ich ihn herausholen wollte, stellte ich erschrocken fest, dass die Tür des Kinderzimmers verschlossen war. Sein Bett stand so, dass er den Schlüssel erreichen konnte. Offensichtlich hatte er sich eingesperrt.Die stabile, nagelneue Tür aufzubrechen war unmöglich. Woher so schnell eine lange Leiter besorgen, um das Fenster einzuschlagen? Es blieb auch keine Zeit, einen Schlüsseldienst oder gar die Feuerwehr zu rufen. Wir brauchten nicht nur Hilfe, wir brauchten sie sofort!Nun wissen meine Frau und ich, dass Beten hilft, aber in der Aufregung dachte ich nicht daran, sondern holte einen Schraubendreher. Als ich niederkniete, um den Beschlag abzuschrauben, dachte ich nun doch an den Himmel. „Herr, sende einen Engel, der sich mit Türen auskennt“, und, ohne dass die Klinke gedrückt wurde, sprang die Tür augenblicklich auf!Die Festversammlung begann mit einer geringen Verspätung. In meiner Begrüßungsrede nannte ich den Grund, bat um Entschuldigung und dankte Gott für seine Soforthilfe. Ob sich die verschlossene Tür mit oder ohne den Einsatz eines Engels geöffnet hatte, weiß ich nicht, denn manchmal sendet Gott Engel zur Hilfe (Apg 12,8), manchmal ein Erdbeben (Apg 16,26) oder auch nur ein Wort von ihm (Mk 4,39). Aber er schuf nun mal Milliarden von Engeln (1 Kor 4,9; Offb 5,11), die er auch einsetzt. Unser Schöpfergott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ist kein einsamer Gott und wir sind nicht seine einzige Schöpfung. Ob mit oder ohne Engel, Gott hilft gern, und gewiss hast du seine Hilfe auch schon erfahren. Fällt dir jetzt auch ein Grund zum Danken ein? Wenn nicht, hätte ich einen Vorschlag: Danke Gott für deinen Schutzengel! Er hat immer Dienst und verdient allemal ein Dankeschön, oder?

© Advent-Verlag Lüneburg - mit freundlicher Genehmigung

